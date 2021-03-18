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Тепло сердца: в Жанааркинском районе прошла благотворительная акция

18 Марта 2021 17:55
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Тепло сердца: в Жанааркинском районе прошла благотворительная акция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Наурыза в Жанааркинском районе проводятся различные мероприятия по возрождению национальных ценностей и рецептов забытых блюд, а также благотворительные акции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

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Так, 15 марта, в День природы (Жайлау күні), Молодёжным ресурсным центром была организована благотворительная акция «Бауырсақ party». В этот день приготовили и раздали жанааркинцам 500 баурсаков.

В День добрых дел, 18 марта, благотворительное мероприятие продолжилось акцией «Тепло сердца» («Жүрек жылуы»). Она призвана популяризировать национальную кухню.

«Акция организована акиматом Жанааркинского района, отделом внутренней политики и Молодёжным ресурсным центром. Нас поддержали пять детских садов райцентра, а также индивидуальные предприниматели. За время акции было приготовлено 300 литров наурыз көже и 500 баурсаков. В специально декорированных коробках еду раздали медперсоналу районной больницы, пациентам и жителям. Мы благодарим всех, кто помог нам подготовить это благотворительное мероприятие, - сказала главный специалист отдела внутренней политики района Нургуль Аубакирова.


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#Благотворительность   #Наурыз   #Общество  
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