Тепло пропало в домах жителей Петропавловска: акимат назвал причину

В квартирах жителей Петропавловска сегодня прохладно, батареи едва теплые. В городском и областном акиматах аварию на теплоцентрали отрицают и ссылаются на плановые работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В общедомовых чатах и социальных сетях весь день распространяется сообщение о том, что на Петропавловской ТЭЦ-2 «произошло короткое замыкание на секции шин собственных нужд», отключилось оборудование, на месте работает аварийная бригада. В сообщении указано, что теплоснабжение подается с пониженными параметрами 48/48 при 70/54.

В управлении внутренней политики информацию назвали недостоверной. Причина ухудшения теплоснабжения – в плановых работах, нештатных ситуаций не возникало. В пресс-службе АО «Севказэнерго» тоже сообщили о плановых работах по переподключению. Параметры снизились, но система запущена, и температура постепенно повысится.

Однако к вечеру в квартирах горожан теплее не стало, вместо горячей воды бежит чуть теплая.

Температура воздуха на улице на 21.00 часов составляет минус 5 градусов. Петропавловцы опасаются, что к утру в домах станет заметно холоднее.