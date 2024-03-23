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    22:15, 22 Март 2024 | GMT +6

    Тепло пропало в домах жителей Петропавловска: акимат назвал причину

    отопление
    Фото: pixabay.com.

    В квартирах жителей Петропавловска сегодня прохладно, батареи едва теплые. В городском и областном акиматах аварию на теплоцентрали отрицают и ссылаются на плановые работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В общедомовых чатах и социальных сетях весь день распространяется сообщение о том, что на Петропавловской ТЭЦ-2 «произошло короткое замыкание на секции шин собственных нужд», отключилось оборудование, на месте работает аварийная бригада. В сообщении указано, что теплоснабжение подается с пониженными параметрами 48/48 при 70/54.

    В управлении внутренней политики информацию назвали недостоверной. Причина ухудшения теплоснабжения – в плановых работах, нештатных ситуаций не возникало. В пресс-службе АО «Севказэнерго» тоже сообщили о плановых работах по переподключению. Параметры снизились, но система запущена, и температура постепенно повысится.

    Однако к вечеру в квартирах горожан теплее не стало, вместо горячей воды бежит чуть теплая.

    Температура воздуха на улице на 21.00 часов составляет минус 5 градусов. Петропавловцы опасаются, что к утру в домах станет заметно холоднее.

     

    Теги:
    Отопительный сезон Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Отопление
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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