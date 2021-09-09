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Тепло подешевеет с 1 октября в старой части Шымкента

9 Сентября 2021, 15:45
Тепло подешевеет с 1 октября в старой части Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК сообщил о снижении тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей в Шымкенте, передает МИА «Казинформ».

«Ранее, на основании пункта 3 статьи 15 Закона РК «О естественных монополиях», приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкенту были снижены тарифы для потребителей АО «3-Энергоорталык» на услуги по производству тепловой энергии с 4595,24 тенге/Гкал до 4384,4 тенге/Гкал с вводом в действие с 1 октября 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

Снижение тарифа за 1 Гкал в среднем составило 210,84 тенге или 4,6%.

Причиной снижения тарифа АО «3-Энергоорталык» стало истечение срока действия утвержденных Департаментом тарифов, которые действовали до 1 октября 2021 года.

На основании этого снижения Департамент инициировал снижение конечных тарифов на услуги теплоснабжения.

В связи с этим ГКП «Куатжылуорталык-3» представило в Департамент приказ о снижении тарифов на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии с вводом в действие с 1 октября 2021 года. Департамент, проверив правильность произведенных расчетов, согласовал сниженные тарифы на услуги теплоснабжения.

«Необходимо отметить, что данное снижение распространяется для потребителей, которые получают тепловую энергию, вырабатываемую АО «3-Энергоорталык» (для потребителей, находящихся в старой части города)», - уточнили в ведомстве.

Ориентировочная сумма экономиии для потребителей составит 50 млн тенге.

ЖКХ   Цены и тарифы   Шымкент  
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