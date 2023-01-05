Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тепло подают в жилые дома пострадавшего от урагана Жанатаса

5 Января 2023, 17:55
Тепло подают в жилые дома пострадавшего от урагана Жанатаса

ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - В Сарысуском районе проводится активная работа по ликвидации последствий ураганного ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе визита в Сарысуский район поручил ответственным лицам оперативно решить вопросы подачи электроэнергии и тепла. В результате проделанной работы ранее возобновили подачу электричества, а теперь начали осуществлять меры по теплоснабжению.

В настоящее время ГКП «ЖаңатаСуЖылу» начали заполнять систему теплоснабжения водой, проводят работу по нормализации деятельности циркуляционных насосов. Планируется поэтапный запуск системы теплоснабжения города и полное подключение к отоплению всех домов в течение суток.

Напомним, ранее в результате сильного ветра произошло обрушение электрических столбов в городе Жанатасе, что вызвало помехи в распределении соответствующего напряжения в электросетях. Было принято решение слить воду из системы теплоснабжения.


Новости по теме
3,2 млрд тенге сэкономили на госзакупках в Жамбылской области в 2022 году
Больше мест отдыха появится в строящихся жилых массивах Тараза
В Сарысуском и Таласском районах Жамбылской области от урагана пострадали 27 зданий
Теги:
Читайте также
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов
1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД
Самолет совершил аварийную посадку в Японии из-за угрозы взрыва
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК

Лента новостей