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    23:50, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тепло начало поступать в многоэтажные дома Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в многоэтажных жилых домах включили отопление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, традиционно тепло в жилые дома атыраусцев начинает поступать 15 октября. Но осень в этом году раняя и несколько дней ночью температура опускалась до плюс 3 - плюс 4 градусов. Поэтому городской акимат обратился к теплоснабжающей компании с письмом, попросив начать отопительный сезон раньше намечаемого срока.

    «Тепло в многоэтажные дома уже поступает. Делается это поэтапно практически во всех микрорайонах. Приступают к отопительному сезону и районы. Всего в области 1776 многоквартирных домов, из них более 1100 находятся в Атырау», - информирует пресс- служба акима города.

    Как ранее сообщалось, к отоплению подключили школы и больницы в Атырау.


    Теги:
    Атырауская область Отопительный сезон ЖКХ
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