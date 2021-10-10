Тепло начало поступать в многоэтажные дома Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в многоэтажных жилых домах включили отопление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, традиционно тепло в жилые дома атыраусцев начинает поступать 15 октября. Но осень в этом году раняя и несколько дней ночью температура опускалась до плюс 3 - плюс 4 градусов. Поэтому городской акимат обратился к теплоснабжающей компании с письмом, попросив начать отопительный сезон раньше намечаемого срока.

«Тепло в многоэтажные дома уже поступает. Делается это поэтапно практически во всех микрорайонах. Приступают к отопительному сезону и районы. Всего в области 1776 многоквартирных домов, из них более 1100 находятся в Атырау», - информирует пресс- служба акима города.

Как ранее сообщалось, к отоплению подключили школы и больницы в Атырау.