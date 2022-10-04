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Тепло начали получать соцобъекты Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
4 Октября 2022, 22:22
Тепло начали получать соцобъекты Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на достаточно теплую погоду, социальные объекты Атырауской области начали подключать к теплоснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос подготовки и начала отопительного сезона 2022-2023 годов.

И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Данияр Мукишев сообщил, что в области к отопительному сезону готовятся 414 объектов образования, 144 объекта здравоохранения и 1 786 многоквартирных жилых домов.

На сегодняшний день на 99% готовы объекты образования, на 94% – здравоохранения и на 83% – жилья.

В соответствии с постановлением акимов города и районов, с 1 октября началась поэтапная подача тепла в объекты социальной сферы, с 15 октября тепло пойдет в многоквартирные жилые дома.


Энергетика   Атырауская область   ЖКХ   Отопительный сезон  
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