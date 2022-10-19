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Тепло и солнечно будет в ближайшие три дня лишь на юго-востоке РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2022, 13:24
Тепло и солнечно будет в ближайшие три дня лишь на юго-востоке РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Со смещением циклона из районов Новой Земли, на большей части Казахстана пройдут дожди; на севере, северо-западе к концу недели – сильные осадки, дождь с переходом в снег. Лишь на юге 20 октября, на юго- востоке страны в течении второй половины недели, с уходящим антициклоном, ожидается теплая погода без осадков. В целом по республике прогнозируется усиление ветра, 22 октября на севере – гололед, в горных районах юга – гроза.

Температуры воздуха:

- на западе понижение ночью до 3-13 тепла до 3 мороза-7 тепла, днем от

10-20 до 2-15 тепла;

- на северо-западе ночью небольшое понижение от 3 мороза-8 тепла до 3

мороза-5 тепла, днем понижение от 8-18 до 2-8 тепла;

- на севере ночью повышение от 0-6 тепла до 0-10 тепла, днем

понижение от 5-12 до 0-8 тепла;

- в центре страны ночью повышение от 1 мороза-8 тепла до 3-9 тепла,

днем основной фон 7-18 тепла;

- на востоке основной фон 2 мороза-8 тепла, днем повышение от 3-15 до

9-18 тепла;

- на юге повышение ночью от 3 мороза-5 тепла до 0-13 тепла, днем от

12-20 до 12-26 тепла;

- на юго-востоке повышение ночью от 5 мороза-6 тепла до 2 мороза-10

тепла, днем от 5-15 до 15-25 тепла.


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