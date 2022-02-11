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Тепло и снежно - прогноз погоды на три дня в Казахстане
11 Февраля 2022 13:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 12-14 февраля опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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Выходные в Казахстане обещают быть осадочными – Северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны. Быстро смещаясь с запада на восток, он вызовет осадки практически во всех областях республики. И хотя температура воздуха начнет повышаться, но порывистый ветер, в северной половине страны с метелями, пока не даст почувствовать казахстанцам приближение весны.
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