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    21:05, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тепло и горячую воду отключат в школе и некоторых домах в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау школу и часть жилых домов на пять дней отключат от тепла горячей воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает единый контакт-центр 109, компания, занимающаяся снабжением города горячей водой и тёплом, распространила сообщение.

    «В связи с расширением проезжей части автодороги по улице Канцева, параллельно будут проводиться ремонтные работы тепловых сетей. На период ремонта до 18 октября временно будет прекращена подачи горячей воды от ЦТП №44 и отопления от ЦТП «Дастан»,- говорится в сообщении.

    Пояснив, что к ЦТП «Дастан» относится школа № 9, а к ЦТП №44 – дома по улице Каженбаева.


    Теги:
    Атырауская область Общество ЖКХ
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