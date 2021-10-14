Тепло и горячую воду отключат в школе и некоторых домах в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау школу и часть жилых домов на пять дней отключат от тепла горячей воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает единый контакт-центр 109, компания, занимающаяся снабжением города горячей водой и тёплом, распространила сообщение.

«В связи с расширением проезжей части автодороги по улице Канцева, параллельно будут проводиться ремонтные работы тепловых сетей. На период ремонта до 18 октября временно будет прекращена подачи горячей воды от ЦТП №44 и отопления от ЦТП «Дастан»,- говорится в сообщении.

Пояснив, что к ЦТП «Дастан» относится школа № 9, а к ЦТП №44 – дома по улице Каженбаева.