+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 21 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Теплицу по выращиванию конопли обнаружили в Семее

9 Июня 2020 15:25
Поделиться:
Теплицу по выращиванию конопли обнаружили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020» обнаружена теплица по выращиванию конопли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.

В ведомстве сообщили, что полицейскими города был задержан 36-летний безработный, который на своем участке обустроил теплицу, где выращивал растения, содержащие наркотические вещества, относящиеся к роду конопля.

«На данный момент изъято около 38 кустов, весом более 7 килограмм. По данному факту по незаконному культивированию и возделыванию растений возбуждено уголовное дело», — пояснил начальник управления полиции г. Семея ДП ВКО Максат Зекенов.

Напомним, что с 1 июня по 30 октября в стране проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2020», которое направлено на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив