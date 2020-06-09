Теплицу по выращиванию конопли обнаружили в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020» обнаружена теплица по выращиванию конопли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.
В ведомстве сообщили, что полицейскими города был задержан 36-летний безработный, который на своем участке обустроил теплицу, где выращивал растения, содержащие наркотические вещества, относящиеся к роду конопля.
«На данный момент изъято около 38 кустов, весом более 7 килограмм. По данному факту по незаконному культивированию и возделыванию растений возбуждено уголовное дело», — пояснил начальник управления полиции г. Семея ДП ВКО Максат Зекенов.
Напомним, что с 1 июня по 30 октября в стране проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2020», которое направлено на предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
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