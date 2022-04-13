Теплая погода в СКО установилась на 10 дней раньше, чем в прошлом году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина на брифинге сообщила, что в этом году переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений произошел 30-31 марта. Раньше прошлогоднего перехода на 9-10 дней. Это способствовало быстрому сходу снежного покрова.

Предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха днем во второй декаде апреля до 15-20 градусов, в третьей – до 18-23 градусов. При этом количество осадков прогнозируется меньше нормы.

«Высокие температуры воздуха и небольшие осадки способствуют формированию опасной пожарной обстановки. Усиление ветра в отдельные дни при возникновении пожара - быстрому его распространению», - отметила Н. Левина.

По предварительным прогнозам, в мае температура воздуха ожидается в пределах и местами выше нормы на один градус. Возможны несколько волн холода. В периоды выноса теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается жаркая погода - до 28 градусов.

«В мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам. Осадки от апреля к маю увеличиваются, но носят часто локальный, грозовой характер. Количество осадков ожидается около нормы. Часто в мае прогнозируются порывистые ветра», - проинформировала Н. Левина.

Температура выше климатической нормы прогнозируется в июне. В течение месяца ожидаются колебания температур: от жаркой и засушливой погоды до легкой прохлады. Местами с кратковременными грозовыми дождями и усилением ветра. Количество осадков в июне - меньше нормы.

В июле и августе температура воздуха ожидается выше нормы на один-два градуса. Осадков – меньше или около нормы.

Напомним, 12-го апреля в Петропавловске произошел крупный пожар, горели несколько дачных обществ. Накануне огонь уничтожил четыре дачных дома.