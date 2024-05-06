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    14:49, 06 Май 2024 | GMT +6

    Теплая погода установится на праздники в большинстве регионов Казахстана

    весна
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В ближайшие дни, 7-9 мая теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».  

    Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20-28 градусов тепла.

    А вот в западных регионах ожидается неустойчивый характер погоды – сначала южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, и возможно выпадение града. Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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