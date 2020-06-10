Теплая погода без осадков ожидается в Казахстане 10 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона – ожидается теплая погода без осадков. Однако, на востоке, юго-востоке и юге РК под влиянием высотной ложбины циклона, а на западе под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.

В Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, днем в Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Кызылординской, Жамбылской, на большей части Туркестанской, Карагандинской, местами Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, на юге Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.