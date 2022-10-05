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Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Октября 2022, 15:37
Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во второй половине недели большая часть территории Казахстана все еще будет под влиянием обширного антициклона, сохранится теплая погода без осадков в северных, центральных регионах, а по мере его смещения осадки прекратятся и на востоке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В свою очередь, под властью циклона из районов Скандинавского полуострова, смещающегося с запада на восток, сначала западные, северо-западные, а ближе к концу недели северные и центральные регионы страны, накроют дожди с грозами, на севере страны в ночные часы возможен переход дождя в снег. Также здесь будет усиливаться ветер, в дневные часы в западных регионах вероятен град. На юге республики, с прохождением фронтальных разделов, также пройдут дожди с грозами, в горных районах – дождь с переходом в снег. В ночные часы по республике ожидаются туманы», - гворится в сообщении синоптик5ов.

Температура воздуха в дневные часы на западе страны - основной фон составит 15-23 тепла, в центре 15-25 тепла, в северной половине понижение от 15-22 до 10-18 тепла, на востоке страны столбики термометров повысятся от 8-17 до 14-23 тепла, на юго-востоке от 15-23, в горных районах 8-13 до 20-25, на юге страны основной фон составит 20-28 тепла, в горных районах 10-15 тепла.


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