Теперь в случаях бытового насилия примириться можно будет только один раз в суде - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно исключат возможность повторного примирения в случаях домашнего насилия. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае наличия заявления нами составляются административные протокола, половина из которых прекращается в суде в связи с примирением, либо изменением позиции жертвы. Это происходит в результате уговоров и давления со стороны агрессора либо родственников. К примеру, в прошлом году по бытовым скандалам в суд направлено 47 тысяч административных дел, из них 20 тысяч прекращены в связи с примирением сторон», - сказал Игорь Лепеха в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

Теперь, по его словам, примириться можно будет только один раз, в суде.

«Это позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших», - добавил спикер.

Он также напомнил об усилении административной и уголовной ответственности за бытовое насилие.

«За совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в рамках КоАП определены конкретные сроки административного ареста, а также увеличен срок административного ареста по повторным правонарушениям до 25 суток. В отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью ввели квалифицирующий признак «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность», - заключил вице-министр.