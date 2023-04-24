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Теперь в Казахстане подать пассажирскую таможенную декларацию можно онлайн

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Апреля 2023, 03:18
Теперь в Казахстане подать пассажирскую таможенную декларацию можно онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирскую таможенную декларацию можно представить через мобильное приложение E-salyq Azamat, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Минфина РК.

В целях упрощения процесса подачи пассажирской таможенной декларации в настоящее время КГД разработал модуль в мобильном приложении E-salyq Azamat, посредством которого физические лица могут подать пассажирскую таможенную декларацию через смартфон, не выходя из дома, вне зависимости от своего местонахождения.

«Разработанный модуль в мобильном приложении предназначен для декларирования товаров для личного пользования, перемещаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, а также для декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов, за исключением транспортных средств для личного пользования», - пояснили в ведомстве.

Для подачи пассажирской таможенной декларации Вам необходимо скачать мобильное приложение E-salyq Azamat и иметь облачный ЭЦП на мобильном устройстве. В главном меню выберите «Сдать декларацию» и, нажав «Подать декларацию», необходимо выбрать вид декларации «Пассажирская таможенная декларация».

Данный сервис сокращает временные и денежные расходы физических лиц, за счет ускорения и упрощения процедуры таможенного декларирования товаров для личного пользования. В дальнейшем планируется проработка декларирования всех видов товаров, доставляемых любым способом, в том числе с применением декларации на товары.

Также в будущем данный сервис появится в мобильных приложениях банков второго уровня.

В настоящее время при ввозе товара для личного пользования через таможенную границу физические лица представляют пассажирскую таможенную декларацию в органы госдоходов по месту пересечения товара для личного пользования в явочном порядке одним из двух способов:

- самим декларантом;

- таможенным представителем (в случае если у физического лица физически нет возможности). В данном случае услуга таможенного представителя является платной (в зависимости от сложности декларирования от 3,5 тысячи до 20 тысяч тенге).


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