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Теперь услуги центров занятости доступны казахстанцам в режиме онлайн

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Ноября 2020, 17:14
Теперь услуги центров занятости доступны казахстанцам в режиме онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК с 17 ноября т.г. для жителей городов республиканского значения и областных центров в тестовом режиме запустило функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения (далее – ЦЗН), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

В «личном кабинете» на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) казахстанцы смогут встать на учет как лицо, ищущее работу, либо безработный, самостоятельно выбирать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством и т.д.

Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

«Пилотный проект на Электронной бирже труда запущен для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись», – сообщил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков.

При отсутствии интернета или компьютера, услуги можно получать в ЦЗН, воспользовавшись зоной самообслуживания. Это позволит гражданам не ожидать очереди на прием к специалисту центра занятости населения и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19.

«Услуга полностью автоматизирована. Это означает, что если в течение трех рабочих дней портал не подобрал человеку подходящую работу, то регистрацию в качестве безработного Электронная биржа труда осуществляет автоматически. Таким образом, полностью исключается человеческий фактор», – добавил Даулет Аргандыков.

В «личном кабинете» казахстанцы смогут следить за этапами своей регистрации. После получения статуса безработного граждане могут так же в онлайн режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы.

Более подробно об оказании услуг по регистрации в качестве лица, ищущего работу, безработного, направлении на рабочие места, субсидируемые государством, по получению социальной выплаты по потере работы можно узнать на портале ЭБТ, либо в центре занятости населения.


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