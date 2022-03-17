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    14:16, 17 Март 2022 | GMT +6

    Теперь любая партия может работать в конкурентной среде - депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партии могут работать в конкурентной среде. Такое мнение высказал сенатор Мурат Бактиярулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активные граждане, которые намерены создать партию, могут зарегистрировать партию. Во-вторых, будут внесены изменения в закон «О выборах». Что касается компетенции Президента, то Глава государства отказался от некоторых своих полномочий. В том числе, Президент предложил законодательно оформить, что на период исполнения своих полномочий он обязан приостановить членство в партии. Я считаю, что это большая проблема. Во многих государствах эти шаги учтены. Беспартийность Главы государства позволит развивать конкуренцию на партийной площадке. До этого Президент был председателем партии, акимы - председателями филиалов на местах. В политической системе существовал монополизм. Теперь любая партия может работать в конкурентной среде», - сказал Мурат Бактиярулы.

    Кроме того, сенатор выразил мнение, что в пропорционально-мажоритарной модели, содержащейся в Послании, интересы избирателей будут отражены на национальном и региональном уровнях. 70% депутатского корпуса Мажилиса будут формироваться пропорциональным, 30% - мажоритарным способом.

    По мнению депутата, это, в свою очередь, является хорошей тенденцией.

    Теги:
    Мнения Послание Президента РК-2022 Парламент Политика Новый Казахстан Послание Президента РК
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