Теперь госорганы не имеют права воспрепятствовать мирным собраниям граждан - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон о мирных собраниях имеет очень большое значение для поступательного развития общественно-политических процессов в нашей стране. Об этом заявил директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон о мирных собраниях имеет очень большое значение для поступательного развития общественно-политических процессов в нашей стране, так как открывается дорога для свободного выражения мнения граждан по различным аспектам внутри политических и социальных процессов», - сказал Ерлан Саиров в телефонном разговоре.

Эксперт подчеркнул, что законом определен самый главный аспект, это презумпция проведения мирных собраний.

«То есть госорганы или частные лица не имеют право воспрепятствовать проведению мирных собраний граждан в Республике Казахстан. Этот аспект является очень важным моментом в соблюдении прав и свобод граждан в нашей стране. Также Закон о мирных собраниях определяет места проведения митингов, и эти места должны быть в центральной части городов и населенных пунктов. Казахстан переходит к уведомительной системе проведения митингов и мирных собраний, что соответствует всем международным стандартам», - добавил Ерлан Саиров.

Ранее сообщалось, что Главой государства подписан Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».