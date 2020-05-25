Теперь госорганы не имеют права воспрепятствовать мирным собраниям граждан - эксперт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон о мирных собраниях имеет очень большое значение для поступательного развития общественно-политических процессов в нашей стране. Об этом заявил директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Закон о мирных собраниях имеет очень большое значение для поступательного развития общественно-политических процессов в нашей стране, так как открывается дорога для свободного выражения мнения граждан по различным аспектам внутри политических и социальных процессов», - сказал Ерлан Саиров в телефонном разговоре.
Эксперт подчеркнул, что законом определен самый главный аспект, это презумпция проведения мирных собраний.
«То есть госорганы или частные лица не имеют право воспрепятствовать проведению мирных собраний граждан в Республике Казахстан. Этот аспект является очень важным моментом в соблюдении прав и свобод граждан в нашей стране. Также Закон о мирных собраниях определяет места проведения митингов, и эти места должны быть в центральной части городов и населенных пунктов. Казахстан переходит к уведомительной системе проведения митингов и мирных собраний, что соответствует всем международным стандартам», - добавил Ерлан Саиров.
Ранее сообщалось, что Главой государства подписан Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».
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