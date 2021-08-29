Теннисный турнир в Бишкеке завершился триумфом казахстанцев

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке наши теннисисты успешно выступили на международном юношеском турнире пятой категории (U-16) под эгидой ITF, завоевав чемпионские титулы в одиночном и в парном разрядах, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Даниил Фелькер в финале одолел первую ракетку соревнования, иранца Касра Рахмани. Решающий матч превратился в настоящий триллер. Первая партия прошла в обоюдоострой борьбе с равными шансами на успех. Удача шире улыбнулась Даниилу - он завершил первую партию в свою пользу 6:4. Второй сет оказался еще более напряженным, где фортуна была уже на стороне соперника. В решающей партии оппоненты шли вровень и лишь в 8-м гейме казахстанцу удалось заполучить брейк-пойнт и повести, а уже в следующем розыгрыше, под ноль взяв свою подачу, поставить точку в матче - 6:4, 5:7, 6:3. Игра продлилась три часа.

В одиночном разряде у девочек Асем Шойбек в финале уступила первой сеянной турнира - Владиславе Андреевской из Киргизии 1:6, 0:6.

В парном разряде у девочек не было равных казахстанкам Елене Ким и Стефании Шалаховой, которые в решающей игре довольно легко победили Яну Кузнецову (Казахстан)/Ксению Логвину (Россия) - 6:2, 6:2

Напомним, что для Даниила, Елены и Стефании титулы в Бишкеке стали дебютными в текущем году.