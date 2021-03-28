Теннисный турнир Miami Open: Бублик побеждает, Путинцева уступила

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно провел стартовый матч на турнире Miami Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Казахстанец, который занимает 44-ю строчку в рейтинге ATP, встретился с 57-й ракеткой мира, сербом Ласло Дьере. На старте этого поединка завязалась борьба. А затем Александру удался рывок из трех взятых розыгрышей подряд, в том числе и за счет одного брейк-пойнта – 5:2. Всё, чем смог ответить Дьере, – это финальный размен очками на своей подаче. 6:3 в пользу казахстанца в стартовой партии.

Второй сет развивался по такому же сценарию. В пятом гейме последовал второй брейк-пойнт нашего теннисиста в этом сете: Бублик вышел вперед (5:4) и получил возможность решить исход поединка на своей подаче. Шестое очко в партии казахстанец взял под ноль, оформив себе путевку в третий раунд, где его ждет встреча со 104 ракеткой мира, участником турнира Forte Challenger 125 Джеймсом Даквортом. Австралийец в своём стартовом матче обыграл 13-ю ракетку мира, бельгийца Давида Гоффена – 6:3, 6:1.

К сожалению, на стадии второго круга этого же турнира выбыла из борьбы Юлия Путинцева, которая неожиданно проиграла 95-й ракетке мира, представительнице Сербии Нине Стоянович – 7:5, 5:7, 2:6.







