22 Июля 2022 10:24

Теннисный турнир ATP 500 пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Казахстана сообщает, что после решения ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) о переносе China Open из Пекина в Нур-Султан, столица Казахстана примет свой первый в истории турнир ATP 500 в период с 1 по 9 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт федерации.

ATP 500 - третий по значимости турнир мужского тенниса после турниров Большого шлема и ATP Masters 1000. Он пройдет в Национальном теннисном центре в Нур-Султане, располагающем 24 всесезонными кортами и расположенном в парковой зоне с живописным видом на реку Есиль.

«Я рад, что ATP доверила Казахстану право проведения этого престижного международного турнира. Решение ATP обратиться к нам как к приоритетному кандидату на проведение турнира серии ATP Tour 500 является еще одним подтверждением верности выбранной нами стратегии по использованию передового мирового опыта для развития тенниса в Казахстане», - сказал президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент Международной теннисной федерации (ITF) Булат Утемуратов.

Высокий статус турнира означает, что на Astana Open ожидается сильный состав участников, в том числе из топ-10 лучших теннисистов мира.

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уже заявился на Astana Open ATP 500. Медведев выиграл Открытый чемпионат США, был финалистом трех турниров Большого шлема, а также завоевал трофей на Итоговом турнире ATP в 2020 году.

«Еще в 2020 году Казахстан получил однолетнюю лицензию для расширения игровых возможностей и изучения новых рынков для профессионального тенниса. Мы провели два турнира серии ATP 250 в 2020 и 2021 годов. Два года спустя мы получили право на проведение турнира серии ATP 500. Турнир проходит в знаменательный для нас год, наша теннисистка Елена Рыбакина показала выдающийся результат, одержав свою первую и историческую для страны победу на Уимблдоне, в этом же году федерации исполняется 30 лет»,- добавил Булат Утемуратов.