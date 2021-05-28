Теннисный корт для детей с особыми потребностями откроется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На базе теннисного центра «Даулет» планируем открыть первый в стране социальный корт, где дети с особыми потребностями и дети, относящиеся к категории СУСН, будут заниматься теннисом абсолютно бесплатно. Об этом аким города Нур-Султана написал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

Алтай Кульгинов отметил, что теннисный центр «Даулет» также стал первым в стране, где запустили инклюзивную группу в рамках #it’sallaboutability (международная программа ЮНИСЕФ). Сегодня охват детей, занимающихся теннисом при центре, увеличился на 25%.

«Для развития массового спорта и охвата еще большего количества детей планируем переоборудовать существующие площадки под новые теннисные корты в парках и школах города. Теннисный центр «Даулет» и Федерация тенниса Казахстана предоставят спортивный инвентарь, также ими будут проведены мастер-классы. Если сейчас теннисом занимаются порядка одной тысячи ребятишек, то реализация данного проекта позволит увеличить количество детей до 10 тыс.

По поручению Главы государства работаем над созданием условий для приобщения детей и взрослых к массовому спорту. Кроме того, это также поможет нашим начинающим спортсменам. Новые спортивные комплексы и площадки позволяют вывести развитие различных видов спорта на качественно новый уровень», - написал аким.

Как сообщает градоначальник столицы, теннисный центр «Даулет» был презентован Федерацией тенниса Казахстана осенью 2019 года. Спортивный комплекс включает в себя 8 крытых и 5 открытых кортов, тренажерные залы, методические залы для теоретических занятий, зону питания и т.д. Кроме того, для безопасности детей теннисный центр оснащен камерами видеонаблюдения.

«Только в 2020 году благоустроили свыше 76 гектаров. Это порядка 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Тогда у четверти населения столицы в шаговой доступности появились места для занятия спортом и прогулок.

Дворы и общественные пространства строим и ремонтируем с вовлечением жителей города», - заключил глава столицы.