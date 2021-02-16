Теннисные турниры серии ATP Challenger Tour по теннису пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане пройдут международные турниры серии ATP Challenger Tour, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В ФТК сообщили, что с 21 по 28 февраля и с 28 февраля по 7 марта 2021 года в Нур-Султане состоятся международные турниры по теннису серии ATP Challenger Tour «FORTE CHALLENGER 100» и «FORTE CHALLENGER 125». Общий призовой фонд турниров - 260 400 долларов США.

В престижном соревновании примут участие игроки из ТОП-100 мирового рейтинга. Казахстан представят Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Григорий Ломакин и другие.

«В столице Казахстана пройдут крупнейшие турниры. Поскольку в связи с пандемией коронавируса во всем мире многие соревнования в графике отменились, Ассоциация теннисистов-профессионалов попросила Федерацию тенниса Казахстана провести сразу два турнира. Данная серия соревнований является отличной возможностью для игроков, которые завершили свое выступление на Открытом чемпионате Австралии, сразу приехать, подготовиться и сыграть два больших турнира. Мы ждём участие практически всей сборной Казахстана - это хороший шанс для наших спортсменов получить очки, улучшить свои позиции в рейтинге, что необходимо и для попадания на Олимпийские игры. Мы ещё не проводили подобные состязания в категории «челленджер», где разыгрываются 100 и 125 очков, которые получат победители. Турниры высочайшего уровня, мы ожидаем приезд сильных игроков – это показывают списки зарегистрировавшихся теннисистов», - отметил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Учитывая повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении турнира, игры пройдут без допуска зрителей и в рамках строгого протокола. Из-за жесткого регламента спортсмены не смогут выехать на экскурсии, побывать в музеях и погулять по городу.

Трансляции всех матчей в прямом эфире одновременно можно будет смотреть на сайте WWW.KTF.KZ. Телеканал «QAZSPORT» будет снимать матчи на центральном корте (покажет в прямом телеэфире большую их часть), а телеканал «INSPORT» снимет и покажет все игры на корте №1.