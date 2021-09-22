Теннисные турниры АТР 250 и WTA 250 пройдут со зрителями в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря решению Межведомственной комиссии по допуску зрителей на трибуны, Федерация тенниса Казахстана приглашает всех любителей тенниса в Национальный теннисный центр, посмотреть зрелищные игры и поддержать своих любимых игроков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Количество билетов ограничено и строго регламентировано – они уже поступили в продажу. Вход будет через систему ASHYQ (только при наличии «зеленого» статуса посетителей). Это решение поможет проконтролировать заполняемость зала и соблюдать правила рассадки. Зрители должны обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Место проведения: Национальный Теннисный Центр, пр. Туран, 4/2В.

Вход для зрителей по билетам - Северная трибуна (со стороны Центрального парка).

«Astana Open» - это турниры престижной серии АТР 250 и WTA 250, проводимые под эгидой международной Ассоциации Профессионалов Тенниса (АТР) и Женской теннисной Ассоциации (WTA), в котором примут участие теннисисты ТОП-100 мирового рейтинга, такие как Аслан Карацев, Джон Миллман, Бенуа Пер, Кристина Младенович, Элисон Ван Утвейк и другие.

Казахстан представят игроки Национальной сборной страны - Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Ярослава Шведова, Анна Данилина.

Финал мужского турнира пройдет 26 сентября, женского - 2 октября 2021 года.