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    09:39, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Теннисисты Скатов и Жукаев вышли во второй круг «Челленджеров»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов на старте турнира серии «Челленджер» в Лиме одолел Гонзало Буэно из Перу со счетом 6:4, 6:1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Во втором круге Скатов сыграет с аргентинецем Сантьяго Родригезом Таверной (162-я ракетка мира).

    Другой казахстанец Бейбит Жукаев также успешно стартовал на «Челленджере» во французском Бресте. Жукаев в трех сетах обыграл француза Тристана Ламазина - 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:4. В этом матче Бейбит выполнил 17 эйсов. За выход в четвертьфинал казахстанцу предстоит сыграть с победителем матча между Грегори Барьера (Франция) и Димитаром Кузмановым (Болгария).


    Фото: ktf.kz





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