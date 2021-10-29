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    11:54, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Теннисисты Недовесов и Молчанов вышли в парный полуфинал «Челленджера» во Франции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с украинским теннисистом Денисом Молчановым вышли в парный полуфинал «Челленджера» во Франции. В 1/4 финала «Челленджера» Александр и Денис обыграли португальскую пару Фредерико Феррейры Сильвы и Жоао Соузы – 6:2, 5:7, 11:9, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Матч длился один час и 16 минут. Казахстанско-украинский дуэт сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейка.

    В полуфинале Александр и Денис сыграют против Садио Думбии и Фабьена Ребуля из Франции.

    Теги:
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