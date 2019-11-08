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Теннисисты Недовесов и Голубев вышли в полуфинал турнира в Словакии

8 Ноября 2019 02:29
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Теннисисты Недовесов и Голубев вышли в полуфинал турнира в Словакии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов и Андрей Голубев, представляющие команду Казахстана по теннису, пробились в 1/2 финала турнира Ritro Slovak Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В четвертьфинале парного разряда казахстанцы встретились с Матве Мидделкопом (Нидерланды)/Айсамом-уль-Хак Куреши (Пакистан). Матч продлился три сета, по итогам которых дальше прошли наши спортсмены - 3:6, 7(7):6(5), 10:8.

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Ключевые слова: Спорт,
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