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Теннисисты Недовесов и Голубев вышли в полуфинал турнира в Словакии
8 Ноября 2019 02:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов и Андрей Голубев, представляющие команду Казахстана по теннису, пробились в 1/2 финала турнира Ritro Slovak Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В четвертьфинале парного разряда казахстанцы встретились с Матве Мидделкопом (Нидерланды)/Айсамом-уль-Хак Куреши (Пакистан). Матч продлился три сета, по итогам которых дальше прошли наши спортсмены - 3:6, 7(7):6(5), 10:8.
Ключевые слова: Спорт,
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