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    12:10, 22 Март 2022 | GMT +6

    Теннисисты Кукушкин и Попко вышли в финал квалификации Мастерса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко вышли в финал квалификации Мастерса в Майами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В первом круге квалификации Мастерса в Майами Дмитрий Попко (175-й номер АТР) обыграл представителя Бразилии Тьягу Монтейру 6:4, 4:6, 6:4.

    За матч, который продолжался 2 часа и 22 минуты, Дмитрию удалось реализовать четыре брейк-пойнта из восьми возможных при одной двойной ошибке и пяти эйсах.

    Чтобы выйти в основную сетку соревнования казахстанцу сегодня ночью нужно будет обыграть американца Джеффри Джон Вольфа (167-й в АТР).

    Ещё один наш теннисист Михаил Кукушкин (159 АTP) в зрелищной игре вырвал победу у Раду Албота (117 АТР) из Молдавии - 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

    По ходу матча Михаил выполнил пять эйсов, один раз допустил двойную ошибку и реализовал три брейка из пяти.

    В финале квалификации «тысячника» в Майами Кукушкин сразится с японцем Шинатаро Мочизуки (372 АТР).


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