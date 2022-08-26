26 Августа 2022 10:21

Теннисисты Кукушкин и Попко не смогли пробиться в основу US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко завершили свои выступления в квалификации Открытого чемпионата США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Михаил Кукушкин в полуфинале отбора проиграл испанцу Фернандо Вердаско – 6:7 (4:7), 3:6, а Дмитрий Попко в трех сетах уступил словаку Норберту Гомбошу со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

Фото: ktf.kz