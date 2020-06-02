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Теннисисты Казахстана впервые после карантина приступили к сборам

2 Июня 2020 22:00
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Теннисисты Казахстана впервые после карантина приступили к сборам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная и юношеская сборные Казахстана по теннису принимают участие в учебно-тренировочных сборах. Тренировочные занятия продлятся до 14 июня в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

«Мы собрали на тренировочной базе более 30 спортсменов. Наша задача, после длительного карантина, восстановить и улучшить функциональные возможности спортсменов перед началом сезона. По возвращению в столицу, теннисисты продолжат полноценные тренировки по теннису», - пояснил капитан мужской сборной РК Юрий Щукин.
Тренерский состав будет работать над совершенствованием физических возможностей спортсменов: развитие выносливости, координации, скорости и силы.
Кроме того, именитые члены Национальной сборной РК - Юрий Щукин, Ярослава Шведова, Елена Рыбакина, Зарина Дияс и Анна Данилина поделятся профессиональными знаниями и опытом с молодыми теннисистами.
«Теннисисты выходят из изоляции. Думаю, что ребята быстро вернутся к прежнему темпу и оптимальной форме», - добавила капитан женской сборной РК Ярослава Шведова.
Учебно-тренировочные сборы в этом году впервые проходит в отеле Rixos Borovoe, расположенном в национальном парке на берегу озера Щучье. Теннисистам предоставлены все необходимые условия для проведения тренировок: крытые и открытые теннисные корты, велодорожки для пробежек, специальное спортивное меню, комфортабельные номера для полноценного отдыха и восстановления.
Это первые сборы теннисистов после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.


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Ключевые слова: Спорт,
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