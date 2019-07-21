Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:29 114
-
-
вчера 23:16 231
-
-
вчера 22:18 127
-
-
-
вчера 21:12 252
-
вчера 20:49 195
-
вчера 20:22 127
-
вчера 19:39 123
-
вчера 19:19 149
-
вчера 18:33 163
-
вчера 18:16 127
-
-
-
вчера 17:19 160
-
вчера 17:00 147
-
-
вчера 16:42 129
-
-
-
вчера 15:53 189
-
-
-
вчера 14:35 157
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:17 196
-
-
-
-
вчера 11:17 211
Теннисисты Голубев и Недовесов одержали победу на Кубке Президента РК
21 Июля 2019 02:28 91
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся финал Кубка Президента РК по теннису в мужском парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
В главном матче на корте сошлись казахстанская пара Андрей Голубев/Александр Недовесов и дуэт из Южной Кореи Нам Джи Сон/Юн Чун. Игра продлилась два сета. Наши теннисисты обыграли соперников со счетом 6:4, 6:4.
«Очень рады, что победили с Андреем. Побеждать на родной земле вдвойне приятно. Огромное спасибо Федерации за организацию турнира, спасибо болельщикам, которые активно болели», - сказал Недовесов после матча.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Нур-Султан примет объединенный ЧМ по видам олимпийской борьбы
- Костанайский «Тобол» вновь остался без главного тренера
- Дархан Асадилов получил награду лучшего спортсмена июня в Казахстане
- Байконурский спортсмен стал бронзовым призером ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в Москве
- Казахстанские ватерполисты одержали первую победу на ЧМ-2019
- Военнослужащие РК взойдут на самую высокую вершину Европы - Эльбрус
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Nurmaganbetova Zhanna
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047