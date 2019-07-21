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Теннисисты Голубев и Недовесов одержали победу на Кубке Президента РК

21 Июля 2019 02:28 91
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Теннисисты Голубев и Недовесов одержали победу на Кубке Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся финал Кубка Президента РК по теннису в мужском парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В главном матче на корте сошлись казахстанская пара Андрей Голубев/Александр Недовесов и дуэт из Южной Кореи Нам Джи Сон/Юн Чун. Игра продлилась два сета. Наши теннисисты обыграли соперников со счетом 6:4, 6:4.

«Очень рады, что победили с Андреем. Побеждать на родной земле вдвойне приятно. Огромное спасибо Федерации за организацию турнира, спасибо болельщикам, которые активно болели», - сказал Недовесов после матча.

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Ключевые слова: Спорт,
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