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    20:48, 09 Март 2021 | GMT +6

    Теннисисты Евсеев и Попко прошли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

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    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Санкт-Петербурге продолжается турнир серии АТР «Челленджер» GRAND PALACE CHAMPIONSHIP by Formula TX с призовым фондом 52 080 долларов США. Во второй круг соревнования прошли двое казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, Денис Евсеев в стартовой игре нанес сокрушительное поражение узбекистанцу Важу Узакову со счетом 6:0, 6:0. Матч продолжался 33 минуты. Казахстанец совершил одну двойную ошибку, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми.

    В следующем круге Евсеев сыграет с еще одним представителем Казахстана Дмитрием Попко, который переиграл Нино Сердарушича из Хорватии – 6:4, 6:4.

    Турнир в Санкт-Петербурге завершится 14 марта.


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