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Теннисисты Денис Евсеев и Григорий Ломакин вышли в 1/4 финала домашнего Челленджера
12 Мая 2022 02:17

Теннисисты Денис Евсеев и Григорий Ломакин вышли в 1/4 финала домашнего Челленджера

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Определились все четвертьфиналисты одиночного и парного разрядов теннисного турнира в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Григорий Ломакин с россиянином Яном Бондаревским обыграл пару Богдана Боброва (Россия)/Дениса Истомина (Узбекистан) со счетом 6:2, 3:6, 10:6. В 1/4 финала Григорий и Ян сыграют против Виктора Дурасовича (Норвегия)/Ивана Гахова (Россия).

Денис Евсеев с россиянином Александром Шевченко обыграли казахстанский дуэт Тимура Мауленова/Достанбека Ташбулатова – 6:4, 6:1 и теперь за выход в полуфинал Денису и Александру предстоит сыграть против Арджуна Кадхе (Индия)/Владислава Манафова (Украина). Индийско-украинский дуэт был сильнее Бейбита Жукаева и Алибека Качмазова (Россия).

В одиночном разряде Денис Евсеев не сумел пробиться в четвертьфинал шымкентского Челленджера. Во втором круге казахстанец уступил представителю России Евгению Карловскому со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что теннисист Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире в Шымкенте.



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