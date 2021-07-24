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Теннисисты Бублик и Голубев проиграли французам на старте парного турнира Олимпиады-2020
24 Июля 2021 17:17
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев провели свой первый матч парного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Соперниками Бублика и Голубева на старте состязания стал французский дуэт Жереми Шарди/Гаэль Монфис. Первый сет остался за казахстанцами — 7:6, во второй партии все решил тай-брейк — 7:6 в пользу французов, а решающий, третий сет завершился победой Шарди и Монфиса со счетом 10:7.Во втором круге Жереми и Гаэль сыграют против немцев Яна-Леннарда Штруффа и Александра Зверева.
Напомним, что Бублик ранее сегодня выбыл из одиночного разряда, проиграв со счетом 4:6, 6:7 россиянину Даниилу Медведеву.
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