РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:05, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Теннисисты Бейбит Жукаев и Гозаль Айнитдинова стали чемпионами Казахстана

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился летний чемпионат РК по теннису. В финале жребий вновь свел Бейбита Жукаева и Дениса Евсеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Как и на зимнем первенстве страны этого года, Бейбит одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4 и стал двукратным чемпионом Казахстана. Воспитанник школы тенниса города Актау получил путевку в основную сетку турнира ATP 500 Astana Open в одиночном разряде. Также Бейбит сыграет в основе парного разряда вместе с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. В основе парного разряда также выступят Денис Евсеев и Григорий Ломакин.

    Бронзовым призером чемпионата Казахстана впервые в своей карьере стал карагандинец Арсланбек Айткулов, победивший Достанбека Ташбулатова – 6:4, 6:4.
    В женской сетке Гозаль Айнитдинова в матче за «золото» разгромила многократную чемпионку страны Жибек Куламбаеву 6:2, 6:1. «Бронза» на счету у Марии Синицыной, которая одолела Жанель Рустемову - 7:5, 6:4.



    Фото: ktf.kz




    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!