Теннисисты Бейбит Жукаев и Гозаль Айнитдинова стали чемпионами Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился летний чемпионат РК по теннису. В финале жребий вновь свел Бейбита Жукаева и Дениса Евсеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Как и на зимнем первенстве страны этого года, Бейбит одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 6:4 и стал двукратным чемпионом Казахстана. Воспитанник школы тенниса города Актау получил путевку в основную сетку турнира ATP 500 Astana Open в одиночном разряде. Также Бейбит сыграет в основе парного разряда вместе с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. В основе парного разряда также выступят Денис Евсеев и Григорий Ломакин.

Бронзовым призером чемпионата Казахстана впервые в своей карьере стал карагандинец Арсланбек Айткулов, победивший Достанбека Ташбулатова – 6:4, 6:4.

В женской сетке Гозаль Айнитдинова в матче за «золото» разгромила многократную чемпионку страны Жибек Куламбаеву 6:2, 6:1. «Бронза» на счету у Марии Синицыной, которая одолела Жанель Рустемову - 7:5, 6:4.





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