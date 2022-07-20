20 Июля 2022 21:45

Теннисисты Бейбит Жукаев и Денис Евсеев вышли в четвертьфинал Кубка Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На турнире серии ATP Challenger в городе Нур-Султане определились первые четвертьфиналисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Во втором раунде Бейбит Жукаев одержал волевую победу над Даниэлем Цуккерманом из Израиля 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). В решающем третьем сете на тай-брейке казахстанец проигрывал 0:4, но в самые решающие моменты Бебит проявил волю к победе и одержал ее. В четвертьфинале воспитанник школы тенниса города Актау сразится с экс 33-й ракеткой мира из Узбекистана Денисом Истоминым.

Уроженец Алматы Денис Евсеев также буквально вырвал победу – у шестого сеянного турнира россиянина Евгения Карловского – 3:6, 6:2, 6:4 и теперь нашему теннисисту в четвертьфинале предстоит сыграть против бразильца Габриэля Декампса, который выбил из турнира казахстанца Михаила Кукушкина.

В рамках турнира серии ITF World Tennis Tour W60 Жибек Куламбаева на старте победила Шавит Кимчи из Израиля – 6:1, 1:6, 6:3. Дальше казахстанку ждет игра против На Ли Хань (Южная Корея).

Ранее сообщалось, что пять казахстанских теннисистов вышли во второй круг Кубка Президента.



















