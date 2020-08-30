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Теннисистку из Казахстана назвали претендентом на победу на US Open

30 Августа 2020 00:41
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Теннисистку из Казахстана назвали претендентом на победу на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Малазийское издание Thestar.com.my включило первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину (17-я позиция мирового рейтинга) в число главных претенденток на победу в стартующем 31 августа турнире US Open-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Восходящий талант Рыбакина была в прекрасной форме до остановки сезона из-за COVID: 21-летняя девушка сыграла в четырех финалах в январе и феврале и завоевала свой второй титул WTA в Хобарте.

В этом сезоне казахстанка со 146 эйсами возглавляет тур, и ее путь от неопытного таланта до потенциальной угрозы делает ее одной из темных лошадок ослабленного турнира», — говорится в СМИ.

Напомним, в марте Елена Рыбакина была представлена в номинации «Прорыв месяца» WTA.


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