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    10:02, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Теннисистки из РК выступили в финалах турниров ITF Juniors в Чолпан-Ате и Карфагене

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В минувшие выходные в Чолпон-Ате (Кыргызстан) и Карфагене (Тунис) завершились международные турниры серии ITF среди игроков до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В Тунисе на соревновании четвертой категории воспитанница школы тенниса города Актобе 14-летняя Зара Даркен стала финалисткой. В матче за титул в упорном трехсетовом матче казахстанка уступила хозяйке корта Мерейм Бен Эзедейн 4:6, 7:5, 5:7. В начале 2022 года Зара со своим тренерским штабом решила играть на турнирах ITF до 18 лет, и для нее финал одиночки в Карфагене стал лучшим результатом в нынешнем году.

    В Чолпон-Ате на соревновании пятой категории порадовали воспитанницы Академии «Team Kazakhstan» и школы тенниса города Шымкента. 16-летняя Адеми Аманкелди вышла в финал, где в драматичной игре уступила также хозяйке корта Владиславе Андреевской – 1:6, 6:1, 6:7 (1:7). В парном разряде 15-летняя Каракат Койлыбаева в дуэте с Андреевской одолела россиянок Анастасию Кошелеву/Ингу Зеге – 6:4, 7:5.


    Фото: ktf.kz




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