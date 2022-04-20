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    23:00, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисистки из Казахстана прошли в четвертьфинал отбора к чемпионату мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юниорская сборная Казахстана по теннису досрочно вышла в четвертьфинал финальной квалификации чемпионата мира до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Нью-Дели на групповом этапе квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under казахстанские спортсменки разгромили сборную Ирана со счетом 3:0.

    В стартовой игре Ева Корышева за полчаса, не отдав оппонентке ни одного гейма, разгромила Фарду Алими — 6:0, 6:0. Ариана Гогулина была сильнее Ясаман Яздани — 6:3, 6:3. В третьем парном матче Ева и Сатима Тореген принесли Казахстану третье очко, победив соперниц со счетом 6:1, 6:2.

    Завтра сборной РК предстоит сыграть против сборной Узбекистана. Независимо от исхода игры казахстанские теннисистки уже обеспечили себе место в четвертьфинале квалификации чемпионата мира.

    Жеребьевка стадии четвертьфинала пройдёт 20 апреля вечером. В финальный этап пробьются три команды.


    Теги:
    Спорт Теннис
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