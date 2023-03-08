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    20:02, 07 Март 2023 | GMT +6

    Теннисистка Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал домашнего турнира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Beeline Arena начались матчи парного разряда турнира ITF World Tennis Tour «BeeTV 60 Women's», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Жибек Куламбаева вместе с Мартиной Кубкой победили вторую пару турнира - Ирину Шиманович (Беларусь) и Екатерину Яшину (Россия) со счетом 7:5, 6:3. За выход в полуфинал казахстанско-польскому дуэту предстоит сыграть с нидерландками Жасмин Гимбрере/Бибиан Схуфс.

    Гозаль Айнитдинова и Татьяна Прозорова (Россия) проиграли четвертым сеянным – Моюке Учиджиме/Вонг Хонг Ю – 2:6, 6:7 (2:7). Одна из перспективных пар Казахстана - Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай - уступила россиянкам Екатерине Макаровой/Анастасии Захаровой – 2:6, 3:6.


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