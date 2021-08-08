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Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла восьмой титул серии ITF в сезоне

8 Августа 2021 15:40
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Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла восьмой титул серии ITF в сезоне

КАИР. КАЗИНФОРМ - Казахстанка вместе с представительницей Египта Сандрой Самир праздновала успех в парном разряде турнира в Каире с призовым фондом в 15 тысяч долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Жибек и Сандре противостояла вторая пара соревнований - Мелл-Элизабет Реаско-Гонсалес (Эквадор) и Мария Паулина Перес Гарсия (Колумбия).

Соперницы сумели навязать борьбу Куламбаевой и Самир лишь в первом сете, но и здесь уступили – 5:7. А во второй партии казахстанско-египетская пара полностью оправдала статус фаворитов турнира, отдав южно-американскому дуэту лишь три гейма – 6:3.

Куламбаева выиграла свой второй турнир в парном разряде подряд и взяла уже восьмой титул в сезоне: одну победу она одержала в 2021-м в одиночке, семь титулов забрала в дуэте. Всего на счету у нашей спортсменки 12 титулов в парном разряде.

Тем временем на турнире серии WTA 500 в Сан-Хосе Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не смогли выйти в полуфинал. Елена в 1/4 финала уступила американке Даниэль Коллинз - 6:7(5:7), 6:7 (4:7), а Юлия проиграла Элизе Мертенс из Бельгии.
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#Спорт  
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