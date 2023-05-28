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Теннисистка Жибек Куламбаева  выиграла турнир в Сербии

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Мая 2023, 19:38
Теннисистка Жибек Куламбаева  выиграла турнир в Сербии Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка (447-е место) выиграла турнир в Куршумлия-Бане (Сербия) в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале Куламбаева встретилась с гречанкой Элени Христофи (771-е место) и уверенно обыграла ее в двух сетах — 6:3, 6:1. Ранее по ходу турнира казахстанка также победила сербскую теннисистку Дуню Марич (без рейтинга) — 4:6, 6:2, 2:0 (соперница снялась), нидерландку Лиан Тран (1095-е место) — 6:2, 6:1, словачку Нину Варгову (1019-е место) — 7:6, 7:6 и представительницу Великобритании Элеанор Бэглоу (1257-е место) — 1:6, 6:4, 6:1.

Призовой фонд турнира ITF в Куршумлия-Бане составлял 15 000 долларов.

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