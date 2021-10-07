НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21-летняя теннисистка Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Чемпионат Казахстана, проходивший в столице, предшествовал мужскому и женскому международным турнирам Astana Open ATP 250 и Astana Open WTA 250, причём заранее было объявлено, что победители в одиночном и парном разрядах гарантированно получат уайлд-кард в основную сетку Astana Open WTA 250, а финалисты – в квалификацию.

Ожидалось, что в финале встретятся «посеянные» под №1 и №2 Гозаль Айнитдинова из Шымкента и алматинка Жибек Куламбаева.

Так оно и случилось, однако в полуфинале 23-летней Айнитдиновой пришлось выдержать непростое давление со стороны 17-летней Татьяны Николенко. Воспитанница усть-каменогорского тенниса долгое время совмещала этот вид спорта с лёгкой атлетикой (гладкий и барьерный спринт и прыжки в длину), что, конечно же, до сих пор положительно сказывается на её игре. Вот и в этом матче лишь ценой невероятных усилий опытной Гозаль удалось использовать ошибки соперницы на тай-брейке первой партии, а затем реализовать один-единственный брейк-пойнт во второй – 7:6, 6:4.

Полуфинальная победа Куламбаевой над 20-летней представительницей Павлодара Софьей Чурсиной получилась куда более убедительной – 6:4, 6:3.

Игра за титул стала подлинным украшением чемпионата. 3 часа 24 минуты сражались соперницы, прежде чем выявилось преимущество алматинки – 5:7, 7:6, 6:3. Бронзовым призёром первенства стала Николенко, победившая Чурсину – 6:2, 7:6.

В финале парного разряда Куламбаева и Айнитдинова выиграли золотые медали, разгромив 19-летнюю Екатерину Дмитриченко и Чурсину со счетом 6:1, 6:3. Бронза на счету дуэта 18-летних – алматинки Марины Синицыной и Карины Ризвановой из Нур-Султана.

Таким образом, 21-летняя Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой страны, воспитанницы созданной в 2008 году Академии Team Kazakhstan.