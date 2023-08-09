Теннисистка Жибек Куламбаева разгромила соперницу на турнире в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (438-я ракетка мира) сыграла в первом матче одиночного разряда на грунтовом турнире ITF в Аньинне (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана провела встречу с местной спортсменкой Мей Ксю Фу (908-я строчка рейтинга WTA) и одержала уверенную победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:1.

Данный матч проходил на стадии 1/16 финала турнира.

Отметим, что на недавно завершившемся турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревновании в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.