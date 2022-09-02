Теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал домашнего турнира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на теннисных кортах ЦСКА продолжается женский турнир серии ITF W25. В парном разряде Жибек Куламбаева с россиянкой Екатериной Яшиной в четвертьфинале одолела россиянок Викторию Михайлову/Яну Карпович – 3:6, 6:1, 10:6. В полуфинале Жибек и Екатерина сыграют против представительниц Индии Чаудхари Вайдехи/Шривали Бхамадипати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В одиночном разряде Жибек во втором раунде вырвала победу у грузинки Зози Кардава 6:0, 3:6, 6:3. В ¼ финала казахстанке предстоит сразиться с Анастасией Золотаревой.

Завершили свои выступления на домашнем турнире Дана Байдаулет и Гозаль Айнитдинова. Дана во втором круге уступила россиянке Екатерине Маклаковой – 4:6, 2:6, а Гозаль в трехсетовом матче проиграла Дарье Хомутянской из Беларуси со счетом 2:6, 6:1, 0:6.





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