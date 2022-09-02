РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:19, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал домашнего турнира

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на теннисных кортах ЦСКА продолжается женский турнир серии ITF W25. В парном разряде Жибек Куламбаева с россиянкой Екатериной Яшиной в четвертьфинале одолела россиянок Викторию Михайлову/Яну Карпович – 3:6, 6:1, 10:6. В полуфинале Жибек и Екатерина сыграют против представительниц Индии Чаудхари Вайдехи/Шривали Бхамадипати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В одиночном разряде Жибек во втором раунде вырвала победу у грузинки Зози Кардава 6:0, 3:6, 6:3. В ¼ финала казахстанке предстоит сразиться с Анастасией Золотаревой.

    Завершили свои выступления на домашнем турнире Дана Байдаулет и Гозаль Айнитдинова. Дана во втором круге уступила россиянке Екатерине Маклаковой – 4:6, 2:6, а Гозаль в трехсетовом матче проиграла Дарье Хомутянской из Беларуси со счетом 2:6, 6:1, 0:6.



    Фото: ktf.kz





    Теги:
    Алматы Спорт Теннис
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!