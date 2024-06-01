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    01:11, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в финал турнира в Италии

    Жибек Куламбаева
    Фото: Sports.kz

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла полуфинальный матч парного разряда на грунтовом турнире серии ITF в итальянской Брешии, предает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменка из Казахстана в паре с россиянкой Екатериной Рейнгольд провела встречу против итальянско-индийского дуэта Хуерго Николь Фосса — Васанти Шинде и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 7:5. Игра продлилась один час и 22 минуты.

    Также сегодня Куламбаева провела четвертьфинальный матч на турнире, когда вместе с Рейнгольд в двух сетах обыграла пару Нурия Бранкаччо (Италия) — Франчиска Хорхе (Португалия).

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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