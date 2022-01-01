Теннисистка Жибек Куламбаева принесла Казахстану первый титул в 2022 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В финале турнира ITF World Tennis Tour W25 в индийском Мумбаи казахстанка в дуэте с Дианой Марцинкевицей из Латвии обыграли Анну Данилину (Казахстан) и Валерию Страхову (Украина). Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ФТК.
Решающий матч продлился все три сета. Стартовая партия осталось за Жибек и Дианой - 6:3, затем они уступили со счетом 4:6. Но на решающем супертайбрейке дожали соперниц - 10:6.
«На финал мы выходили настроенные, потому что это был первый матч за титул в новом году и хотелось начать сезон с победы. В первом сете играли достаточно уверенно, сделали два брейка и завершили сет в свою пользу. Во второй партии соперницы поменяли тактику и играли активно больше у сетки. В самом начале упустили инициативу, сразу проиграли свою подачу и потом было сложно догнать. На третий решающий сет у нас была задача играть активно и агрессивно самим, больше стали рисковать у сетки, и эта тактика принесла свои плоды, мы сразу повели и довели игру до победы. Это наш первый совместный титул с Дианой. Считаю, что мы хорошо играли по ходу всего турнира и я довольна результатом» - отметила Жибек.
Таким образом, Куламбаева завоевала первый титул нового сезона и 14-й в карьере в парном разряде на соревнованиях под эгидой ITF.
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