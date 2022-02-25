Теннисистка Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном теннисном центре завершился очередной игровой день турнира ITF «Forte 60 Women’s», где определились четвертьфиналистки в одиночном и полуфиналистки в парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Единственная оставшаяся в сетке казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с Мартыной Кубкой (Польша) в 1/4 финала уступили узбекской паре - Нигина АбдураимоваАкгуль Аманмурадова - на двух тай-брейках со счетом 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).
Таким образом, завтра в 1/4 финала одиночного разряда сыграют:
Ева Лис (Германия) - Анастасия Захарова (Россия);
Грета Миннен (Бельгия) - Валерия Савиных (Россия);
Нара Куруми (Япония) - Анжелика Исаева;
Ясалин Бонавентура (Бельгия) - Алена Большова (Испания)
Путевку в финал парного разряда разыграют:
Нигина Абураимова/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан) - Анна Сискова (Чехия)/Мария Тимофеева (Россия);
Ясалин Бонавентура (Бельгия)/Валерия Страхова (Украина) - Екатерина Макарова (Россия)/Линда Носкова (Чехия).
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