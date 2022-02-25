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Теннисистка Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира

25 Февраля 2022 15:23
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Теннисистка Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном теннисном центре завершился очередной игровой день турнира ITF «Forte 60 Women’s», где определились четвертьфиналистки в одиночном и полуфиналистки в парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Единственная оставшаяся в сетке казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с Мартыной Кубкой (Польша) в 1/4 финала уступили узбекской паре - Нигина АбдураимоваАкгуль Аманмурадова - на двух тай-брейках со счетом 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Таким образом, завтра в 1/4 финала одиночного разряда сыграют:

Ева Лис (Германия) - Анастасия Захарова (Россия);

Грета Миннен (Бельгия) - Валерия Савиных (Россия);

Нара Куруми (Япония) - Анжелика Исаева;

Ясалин Бонавентура (Бельгия) - Алена Большова (Испания)

Путевку в финал парного разряда разыграют:

Нигина Абураимова/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан) - Анна Сискова (Чехия)/Мария Тимофеева (Россия);

Ясалин Бонавентура (Бельгия)/Валерия Страхова (Украина) - Екатерина Макарова (Россия)/Линда Носкова (Чехия).


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