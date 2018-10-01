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Теннисистка Зарина Диас подвела итоги сезона
21 Октября 2018 14:14 132
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Диас подвела итоги сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сезон 2018 подошел к концу. Он был богатым на события и интересные матчи. Конечно, были и не очень лёгкие моменты, но я это прошла. Прошла благодаря вашей поддержке и добрым словам. Спасибо вам большое!» - обратилась к своим подписчикам в Инстаграме Зарина Диас.
Кроме того, спортсменка выразила благодарность своей команде, семье и друзьям.
«Ваша вера вдохновляет меня на новые свершения. Сейчас небольшой отдых и преступаю к тренировкам и подготовке к новому 2019 году», - написала Зарина Диас.
Ключевые слова: Спорт,
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